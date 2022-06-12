إستونيا تدعو الدول الغربية إلى عدم إقامة أي علاقات تجارية مع روسيا

دعت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، الغرب إلى عدم إقامة أي علاقات تجارية مع روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقالت كالاس في مقال لصحيفة تلغراف البريطانية: "يجب أن تستند سياستنا إلى فهم أن التهديد الروسي لن يختفي غدا. يجب ألا تكون هناك عودة إلى التعامل التجاري كالمعتاد. في الواقع، يجب ألا تكون هناك علاقات تجارية على الإطلاق".

ووفقا لرئيسة الوزراء الإستونية يجب على الغرب أن يكون حريصا بشأن "الدعوات المبكرة لوقف إطلاق النار والسلام".

وفي وقت سابق، أثناء زيارتها إلى لندن ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية إنشاء هيكل قيادة على مستوى فرقة الناتو في إستونيا، ودعت الحلف إلى تغيير موقفه بشكل جذري في مجال الدفاع والردع على الجناح الشرقي.

من جانبها انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات رئيسة الوزراء الإستونية، بأن "أوكرانيا بحاجة إلى السلاح في المقام الأول" وأن الدعوات إلى هدنة أو سلام في أوكرانيا "سابقة لأوانها وغير مرغوب فيها"، ووصفتها زاخاروفا بأنها "متعطشة للدماء