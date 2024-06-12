عبدالمنعم سعيد: إلقاء اللوم على الجامعة العربية بعدم الدفاع عن فلسطين ظلم كبير

قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن إلقاء اللوم على الجامعة العربية في عدم الدفاع عن القضية الفلسطينية نوع من الظلم الكبير.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الأربعاء، أن أي تنظيم دولي هو انعكاس لإرادة الدول المُشكِّلة لهذا التنظيم.

وأوضح أن القضية الفلسطينية تأخذ ما تستحقه من اهتمام في الجامعة العربية، لكن هناك تناسيًّا لما يحدث من حرب أهلية في سوريا واليمن والسودان منذ سنوات.

وتابع: «هناك زلزال مستمر في المنطقة نتيجة بعض الأمور الداخلية، ونتيجة حركة القوى الإقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل والقوى الدولية».

وشدد على ضرورة تحريك القضية الفلسطينية في اتجاه إنهاء الانقسام وخلق مُصالحة حقيقة بين الفصائل الفلسطينية، والعمل على إعلاء فكرة الدولة الوطنية في فلسطين.



