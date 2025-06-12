مسؤولان: واشنطن تستعد لإصدار أمر بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها ببغداد

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمريكية وعراقية بأن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء سفارتها في بغداد بسبب "المخاطر الأمنية المرتفعة".



ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله، يوم الأربعاء، إن "الخارجية بصدد إصدار أمر بمغادرة السفارة في بغداد"، مضيفا أن المغادرة من المتوقع أن تكون برحلات تجارية، لكن الجيش الأمريكي على استعداد لتقديم المساعدة في إجلاء الكوادر في حال الضرورة.



من جهة أخرى، قال مسؤول عراقي أنه تم تأكيد "إجلاء جزئي" للسفارة الأمريكية بسبب "المخاوف الأمنية المرتبطة بالتوترات المحتملة في المنطقة".

ولم توضح المصادر طبيعة المخاطر التي يدور الحديث عنها، فيما لم ترد الخارجية الأمريكية على طلب التعليق من "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك أيضا احتمالا للإجلاء من البحرين بسبب التوترات في المنطقة.

بدوره ذكر مسؤول أمريكي آخر أن الأعمال الجارية في قاعدة العديد الأمريكية بقطر لم تشهد أي تغيير ولم تصدر أي أوامر بمغادرة الموظفين في السفارة الأمريكية في الدوحة أو أفراد عائلاتهم، وهي تعمل بنظامها العادي.

ويأتي ذلك على خلفية التحذيرات الأمريكية لإيران من "عواقب وخيمة" في حال تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي، والتي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال القيام بأي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.