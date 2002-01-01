ناسا تكشف عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي يوم الاثنين، واصفة إياها بأنها "أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن".

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الصورة التي تظهر عنقودا من المجرات هي مجال عميق مركب يظهر عنقود المجرة (سماكس 0723)، كما ظهر قبل 6ر4 مليار سنة.

ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن الصورة، وهي الأولى من مجموعة، في حدث معاينة في البيت الأبيض مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومن المقرر أن يتم إصدار بقية الصور الأولى بالألوان الكاملة للتلسكوب اليوم الثلاثاء. وقد اختارها ممثلو مختلف وكالات الفضاء المشاركة في المشروع.

ويمثل نشر الصور بداية العمل العلمي مع التلسكوب ويب، أكبر وأقوى تلسكوب تم إطلاقه إلى الفضاء.

وتم إطلاق تلسكوب جيمس ويب في 25 ديسمبر على متن مركبة إطلاق آريان من ميناء كورو الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.

ويأمل العلماء أن توفر صور التلسكوب نظرة ثاقبة على الفترة التي أعقبت الانفجار العظيم مباشرة قبل نحو 8ر13 مليار عام.

واستغرق تطوير ويب حوالي 30 عاما وكلف حوالي 10 مليارات دولار، وهو خليفة التلسكوب هابل، الذي كان قيد الاستخدام لأكثر من 30 عاما.