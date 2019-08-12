تعليق رحلات «مصر للطيران» المتجهة إلى هونج كونج بسبب الاضطرابات هناك

قررت شركة (مصر للطيران) تعليق رحلة الشركة المتجهة إلى هونج كونج، التي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة مساء اليوم الإثنين، ولحين إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي.

وصرح مصدر مسئول بشركة (مصر للطيران) بأن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة (مصر للطيران) للخطوط الجوية يتابع تطورات الموقف - أولا بأول - لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.

وأهابت (مصر للطيران) بعملائها المسافرين على الرحلة ضرورة مراجعة مركز اتصالات (مصر للطيران).