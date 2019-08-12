القوات الجوية الروسية: انتهاء اختبارات المقاتلة «سو-57» خلال العام الجاري

أعلن قائد القوات الجوية الروسية سيرجي درونوف، اليوم الاثنين، أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات الرسمية لأحدث مقاتلة روسية من الجيل الخامس "سو-57 " خلال العام الجاري، بينما من المخطط الانتهاء من عملية التصديق على اعتماد مقاتلات "ميج-35" بحلول نهاية عام 2021.

وقال درونوف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه وفقا لنتائج الاجتماعات في سوتشي، وضع القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مهمة إعادة تسليح ثلاثة أفواج طيران بطائرات "سو-57" الجديدة، حتى عام 2028".

يُذكر أن "سوخوي-57" هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية.. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، وقامت بالطلعة الأولى عام 2010، وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة بناء الطائرات المتحدة يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة يجب تسليمها إلى القوات الجوية-الفضائية الروسية في 2019.