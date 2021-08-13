رئيس شباب النواب: نعيش عصرا ذهبيا تحت حكم الرئيس السيسي

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشباب المصري خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيش عصرًا ذهبيًّا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدّمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن التمكين في الماضي كان عبارة عن مجرد شعارات منتشرة في كل الوزارات والهيئات، لكن هذا المصطلح منذ 2014 سبق مصطلح مهم للغاية، وهو التأهيل.



وأشار إلى أن التجارب الماضية لا سيّما بين عامي 2012 و2013 شهدت تجارب تمكين فعلية للشباب في بعض الوزارات، لكنه رأى أنّ هؤلاء الشباب تعرّضوا للظلم لعدم حصولهم من الأساس على تأهيل.



وأوضح أنه منذ تولي الرئيس السيسي إدارة الدولة، أصبح التأهيل هو المصطلح الأول، كما أن قدّمت له الدولة كل الرعاية عبر مشروعات وبرامج فعلية، على النحو الذي أهَّل هؤلاء الشباب ومن ثم تمكينهم.



وأكّد أن "2016" الذي أطلق عليه الرئيس عام الشباب، بدأ بتدشين برنامج التأهيل الرئاسي للقيادة، والذي التحق به عدد كبير من الشباب، وخرج منهم نواب المحافظين فيما بعد إلى جانب الدكتور محمد غنيم الذي عُيِّن محافظًا لبني سويف.



وأفاد بأن هناك نماذج شبابية أخرى، سواء كأعضاء في مجلس النواب أو مسؤولين في بعض الجهات، مشيرًا أيضًا إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، التي خرّجت حتى الآن ثلاث دفعات، تشمل أكثر من 500 طالب.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه اليوم الخميس، تحية للشباب في ذكرى اليوم العالمي للشباب، وقال: "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخًا استثنائيًا من العمل والبناء والنهوض".



وأضاف الرئيس: "ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم؛ ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر".