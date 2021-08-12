محافظ بورسعيد: استمرار أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، والتي تعتبر من أهم الطرق التي تشهد أعمال تطوير حاليًا، نظرًا لأنها تربط عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية، وضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

وقال الغضبان إن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية، وتجميل جانبي الشوارع، وزيادة معدلات الإضاءة، مشيراً إلى أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيدًا من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة في مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو؛ لتحقيق السيولة المرورية في حركة السيارات، ضمن أعمال التطوير التي تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية؛ لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.