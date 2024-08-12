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محافظ الوادي الجديد يدشن المكتبة المتنقلة

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 11:16 م

دشن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، المكتبة المتنقلة التي وصلت المحافظة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح الزملوط أن المكتبة المتنقلة ستنضم لمكتبة مصر العامة بالمحافظة لإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق النائية، مُثمنًا دور وزارة الثقافة لدعم الأنشطة الثقافية بالمحافظة، ومُوجهًا بتحقيق الاستفادة المُثلى منها وتفعيل دورها من وضع خطة تشغيل للعمل بالقرى خاصةً القرى النائية والمحرومة، وتزويد المكتبة بشاشة عرض لعرض الأفلام الوثائقية والتاريخية، وإثراء معارف النشر، وتزويد المكتبة المتنقلة بمكتبة خاصة بالطفل، وتوفير سائق خاص ومشرف مرافق للمكتبة خلال فترات العمل، مع صرف المستحقات المالية اللازمة.


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