برشلونة يسقط بثلاثية أمام موناكو في كأس خوان جامبر

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خسر فريق برشلونة بثلاثية دون رد أمام مضيفه موناكو مساء اليوم الإثنين على ملعب مونتجويك في كأس خوان جامبر الودية.

كرم النادي الكتالوني نجومه إيريك جارسيا وكوبارسي وفيران توريس ولامين يامال والوافد الجديد داني أولمو قبل انطلاق المباراة لفوزهم بلقبي يورو 2024 وأولمبياد باريس.

ودفع هانزي فليك بعدد كبير من الوجوه الشاب إضافة إلى نجوم الفريق تير شتيجن وإينيجو مارتينيز وبالدي وليفاندوفسكي وكوندي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني استقبل مرمى البارسا ثلاثة أهداف سجلها لامين كامارا وبريل إيمبولو وكريستيان ماويسا في الدقائق 50 و57 و86.

ودفع فليك أيضا بعدد من الشباب في الشوط الثاني إضافة إلى كل من فيران توريس ولامين يامال وإلكاي جوندوجان الذي غادر مجددا بسبب الإصابة.

وأنهى برشلونة بهذا اللقاء الودي استعداده للموسم الجديد حيث سيحل ضيفا على فالنسيا مساء السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.