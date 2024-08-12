الدبيبة: وحدة ليبيا خط أحمر وسنقف ضد من يريد تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة يوم الأحد إن وحدة الوطن خط أحمر وسنقف ضد من يريد تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" إن ذلك جاء خلال مشاركة الدبيبة في حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية الذي أقيم مساء الأحد بالأكاديمية البحرية بجنزور تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ84 لتأسيس الجيش الليبي.

وأكد الدبيبة في كلمة له خلال حفل التخرج السير على نهج المؤسسين للجيش من أجل رد الأطماع الخارجية وتفتيت الطموحات الشخصية لعودة الاستبداد، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في بناء جيش قوي يقوم على عقيدة أساسها الولاء لله ثم الوطن.

وشدد رئيس الحكومة على أن وحدة الوطن خط أحمر، والوقوف أمام من يحاول تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام، مشيرا إلى أن الجيش يمثل هيبة الدولة وأساس نظامها وسبيل نجاتها، وهو مبعث الأمن للمواطن والوطن.

وقال الدبيبة إن حكومته لن تتراجع عن خيارها في بناء جيش قوي وموحد رغم كل التحديات والمؤامرات وإنها ستقف امام كل من تسول له نفسه تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام.