تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم؛ لتتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس؛ لتتراوح بين 6 إلى 10.5 جنيه

وثبتت أسعار البصل؛ لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة؛ لتتراوح بين 17 إلى 23 جنيها.

وثبتت أسعار الجزر؛ لتتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الفاصوليا؛ لتتراوح بين 50 إلى 60 جنيها.

وزادت أسعار الباذنجان 50 قرش؛ لتتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

وزادت أسعار الفلفل الرومي جنيها؛ ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي؛ ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية؛ لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وثبت سعر الخيار البلدي ؛ ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وارتفعت أسعار البامية جنيهين؛ لتترواح بين 18 إلى 34 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ؛ ليتراوح بين 27 إلى 37 جنيهًا.

وزاد سعر الليمون البلدي جنيها؛ ليتراوح بين 5 إلى 21 جنيهًا.

وتراجع سعر العنب البناتي جنيهين؛ ليتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا.

وارتفع سعر التفاح البلدي جنيهين؛ ليتراوح بين 20 إلى 38 جنيهًا.

وارتفع سعر التين البرشومي جنيها؛ ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وزادت أسعار الجوافة جنيها؛ لتترواح بين 15 إلي 30 جنيها.

وارتفع سعر الكانتالوب جنيها؛ ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر المانجو البلدي؛ ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ؛ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقرت أسعار البرقوق؛ لتترواح بين 25 إلى 35 جنيها.

وثبتت أسعار الكمثرى؛ لتترواح بين 20 إلى 35 جنيها.