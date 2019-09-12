 مقتل وإصابة 7 من قوات الأمن الأفغانية في تفجير جنوب كابول وطالبان تعلن مسئوليتها - بوابة الشروق
الخميس 12 سبتمبر 2019 5:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 7 من قوات الأمن الأفغانية في تفجير جنوب كابول وطالبان تعلن مسئوليتها

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:44 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:44 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية -اليوم الخميس- مقتل 4 أفراد من قوات الأمن وإصابة 3 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية جنوبي العاصمة "كابول".

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية أن حركة "طالبان" الأفغانية أعلنت مسئوليتها عن التفجير.

وكانت مصادر أفغانية قد أفادت - في وقت سابق - بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي طالبان، إلا أن وزارة الدفاع نفت هذه المعلومات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألغى يوم الأحد الماضي مفاوضات السلام التي كانت من المفترض أن تعقد مع ممثلي حركة "طالبان" في منتجع "كامب دايفيد" الأمريكي؛ ردا على التفجير الذي شنته الحركة المتطرفة في كابول الخميس، الماضي، وأسفر عن مقتل جندي أمريكي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك