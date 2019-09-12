 محكمة بإيرلندا الشمالية ترفض دعوى قانونية ضد حكومة جونسون - بوابة الشروق
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محكمة بإيرلندا الشمالية ترفض دعوى قانونية ضد حكومة جونسون

لندن - د ب ا
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 7:21 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 7:21 م

أصدرت محكمة بإيرلندا الشمالية حكما لصالح حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك عقب النظر في دعوى قضائية بشأن التأثير المحتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورفضت المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية طلبا للمراجعة القانونية لعدة قضايا تشمل التأثير المحتمل الذي قد يسببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على عملية السلام الهشة في المنطقة.

وقال الفاضي بيرنارد ماكلوسكي إنه خلص إلى هذه القضايا ذات طبيعة " سياسية واضحة لالبس فيها".

وذكرت تقارير أن شخصا على الأقل من الثلاثة مقدمي الدعوى يعتزم الطعن على الحكم.


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