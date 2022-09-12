مقتل شخص متأثرا بإصابته في مشاجرة بالبحيرة

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته في مشاجرة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، مع أحد جيرانه، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بشارع الروضة في مدينة دمنهور بين شخصين، وأسفرت عن مقتل "حمادة ص ال"، 33 عامًا، ومقيم بشارع الروضة في دمنهور.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين خلال مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "صلاح م ال"، 36 عامًا، في بداية الأمر وتطورت لمشاجرة حتى سقط المجني عليه قتيلًا نتيجة إصابته بسلاح أبيض، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي، والتصريح بالدفن، عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء تحريات المباحث، حول ظروف وملابسات الواقعة.