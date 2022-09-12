ضبط شخصين يزعمان قدرتهما على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين استوليا على مبالغ مالية من مواطنين بزعم قدرتهما على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى إدارة شخصين مقيمين بمحافظة المنيا، حسابين على "تليجرام، واتس آب"، بزعم إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلي نظير مقابل مادي يتم تحويله لمحافظ مالية لأرقام هواتف مختلفة - على خلاف الحقيقة- فضلاً عن قيامهما باتخاذ بعض الإجراءات لإخفاء طبيعة متحصلات نشاطهم الإجرامي من الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلاً عن قيامهم باستخدام برنامج إلكتروني في عملية الرد آليا على رسائل عملائهما خشية افتضاح أمرهما وكشف هويتهما.

واستهدفت الأجهزة الأمنية، المتهمين وتمكنت من ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة والشرائح التليفونية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصها تبين احتوائها على الأدلة التي تؤكد نشاطهما الإجرامي).

وبمواجهة المتهمين، أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة، بأسلوب انتحال صفات وأسماء وهمية لإيهامهم بقدرتهما على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق، وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.