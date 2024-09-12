تمسك ماريوس سومودكا، المدير الفني لفريق رابيد بوخارست الروماني، بانضمام الجابوني أرون بوبيندزا إلى صفوف فريقه، رغم تواجد البطاقة الدولية للاعب بحوزة الزمالك.

قال سومودكا في تصريحات لصحيفة «دي جي سبورت» الرومانية،:" بوبيندزا مر بموقف غير عادي وتعرض لوابل من الرسائل من الصحفيين المصريين، بل وهددوه بعد أن اكتشفوا أنه كان سيختار التوقيع مع رابيد بدلا من الزمالك".

أضاف:" تم حظر تطبيق «واتس اب» الخاص بي، كتب لي العشرات من الوكلاء والصحفيين ورجال الأعمال من تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية".

أكد:" بوبيندزا لم يوقع على أي عقد، ويتواجد حاليا في نيجيريا من أجل الحصول على تأشيرة شنجن لدخول رومانيا وسيصل خلال ال48 ساعة القادمة".

أتم:" بوبيندزا تلقى تهديدات من الزمالك ولكن جواز سفره موجود في السفارة الرومانية في نيجيريا، سوف يكمل المستندات مع نادينا".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بوصول البطاقة الدولية للاعب الجابوني أرون بوبيندزا قبل 5 أيام، إلا أن اللاعب لم يحضر بعد للقاهرة، لتشتعل أزمة بعد أنباء عن توقيع اللاعب لنادي رابيد بوخارست الروماني ورفضه الانتقال للزمالك.