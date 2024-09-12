نائب وزير السياحة تبحث مع رئيس هيئة السعودية للبحر الأحمر سبل التعاون

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بحثت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، مع محمد آل ناصر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، وسمو الأمير سعود بن تركي بن فهد آل سعود المدير التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بالهيئة سبل التعاون في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر.

حضر اللقاء‎ علي النقلان مدير المراسم في الهيئة، وأحمد نبيل معاون الوزير.

ويأتى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار فيما يتعلق بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير منتجات سياحية وتنمية الحركة السياحية بالبلدين.

وقد تم خلال هذا اللقاء، بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة الساحلية بالبحر الأحمر تعظيماً للاستفادة من المقومات السياحية الموجودة في البلدين وتنوع العرض السياحي بما يتيح خلق وتسويق منتج سياحي إقليمي متكامل واجتذاب أنماط سياحية مختلفة مثل سياحة اليخوت.

وتناول اللقاء طرح محاور العمل الخاصة بتفعيل التعاون المشترك وسبل تعزيز نمو الحركة السياحية في البلدين بشكل تكاملي.

واختُتم اللقاء بالاتفاق بين الجانبين على استئناف التواصل للتنسيق بشأن التحركات المستقبلية.