وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تطورات العدوان التركي على سوريا

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بحث وزير الخارجية سامح شكري -اليوم السبت- مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح اليوم - إنه تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وتأتي المباحثات -التي تعقد قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا- في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.