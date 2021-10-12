نفى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، الدكتور عباس شراقي، ما تردد عن بدء إثيوبيا وضع الحوائط الخرسانية استعدادا للملء الثالث لسد النهضة.

وأوضح شراقي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، أن سد النهضة خرساني، ويتم الصب مباشرة على جسم السد، مضيفًا أن المياه تفيض حتى الآن من أعلى المرر الأوسط، وسيستمر ذلك حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.

وتابع: "بعد ذلك، سيتم إما تشغيل توربين أو اثنين لإمرار المياه بدلاً من أعلى الممر الأوسط، أو في حالة استمرار فشل التشغيل سيتم فتح بوابتي التصريف السفلى، التي تم فتحهما في أبريل حتى منتصف أغسطس الماضي، ثم تجفيف الممر، وإنهاء الأعمال الهندسية على جانبي السد حتى منسوب 595 على الأقل".

وأضاف شراقي: "وحينئذ يتم تجهيز الممر الأوسط وبدء الخرسانة غالبا في فبراير القادم".