إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو عسقلان رغم التوغل الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال، السبت، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمال قطاع غزة نحو منطقة عسقلان جنوبي إسرائيل، رغم توغله في مناطق الشمال وحصاره لها لليوم السابع على التوالي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «في أعقاب الإنذارات التي أطلقت قبل قليل في منطقة أشكلون (عسقلان)، تم رصد إطلاق قذيفتين عبرتا من شمال قطاع غزة، حيث سقطتا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات»، بحسب وكالة الأناضول.

وكانت صفارات الإنذار، دوت في مدينة عسقلان، وعدة مناطق محيطة بها، بسبب مخاوف من إطلاق صواريخ باتجاهها.

ومنذ 6 أكتوبر الجاري، يحاصر جيش الاحتلال مناطق شمال قطاع غزة وخاصة مدينة جباليا ومخيمها ضمن عملية عسكرية أطلقها بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

جاء ذلك بعيد هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية لشمالي القطاع هي الأعنف منذ مايو الماضي.

وضمن عملياته، أنذر جيش الاحتلال الفلسطينيين بإخلاء مساكنهم في جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، وسط تحذير وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين من الاستجابة لذلك معتبرة إياه خداعا وكذبا.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب عمليتين سابقتين في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.