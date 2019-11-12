فيتوريا يحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي عن شهر أكتوبر

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فوز البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، بجائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر الماضي.

وشهد أكتوبر الماضي إقامة مباريات الجولات السادسة والسابعة والثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وذكرت الرابطة عبر موقعها الرسمي على الانترنت انه وفقا للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لجائزة أفضل مدرب جاء بعد قيادته فريقه للعودة إلى المنافسة على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة عقب مرور تسع جولات.

واختارت اللجنة الأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر لجائزة أفضل حارس للشهر الثاني على التوالي، والبرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.

وتضم اللجنة الفنية خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، والتي وقع اختيارها على الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها 50 ألف ريال لكل فائز، طبقاً لمعايير تم الإعلان عنها في وقت سابق.

يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، والأسترالي برادلي جونز حارس مرمى فريق النصر، والبرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد قد حصدوا جوائز الأفضلية في شهرسبتمبر الماضي.