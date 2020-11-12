 الإعلام الأمني العراقي: العثور على وكر لداعش يحوي صواريخ في سامراء - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: العثور على وكر لداعش يحوي صواريخ في سامراء

(د ب ا)
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:08 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:08 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، العثور على وكر لتنظيم داعش يحوي قذائف هاون وصواريخ في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

 

وقالت الخلية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قيادة عمليات سامراء (120 شمال بغداد) شرعت من خلال لواء مغاوير القيادة وسرية المشاة الالية ولواء 41 (حشد شعبي) والقطعات الملحقة بها وبإسناد طيران الجيش بواجب مداهمة وتفتيش منطقة تل الذهب إلى منطقة المزاريع لغرض إلقاء القبض على المطلوبين وإفشال نواياهم باستهداف القطعات الأمنية والمواطنين وفرض سلطة القانون".

 

وأضافت أن هذه المهمة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل الذهب يحتوي على 23 قذيفة هاون 60 ملم و3 صواريخ SBG9 وحشوتين رمانة حرارية وصمام مدفع 57 - وعبوة بلاستيكية C4 20 ، وعبوة ناسفة تم تفجيرها .

 


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