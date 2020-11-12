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إقالة مسئول كبير في تونس بسبب أزمة النفايات الإيطالية

تونس - د ب أ:
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:43 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:43 م

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الخميس، إعفاء مسؤول كبير من مهامه في أعقاب الجدل الدائر بشأن أزمة النفايات الايطالية.

وقال بيان صدر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة، إن المشيشي قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

يأتي هذا القرار في وقت تحقق فيه السلطات في شبهة احتواء شحنة نفايات قادمة من إيطاليا عبر ميناء سوسة لمواد ذات مخاطر عالية على البيئة والصحة العامة.

ووجهت لجنة تحقيق في البرلمان اتهامات للشركة المستوردة والمتخصصة في تدوير النفايات، بنشر معلومات مغلوطة حول الشحنة، التي تضم 1200 طن من النفايات موزعة في 270 حاوية.

وأقرت وزارة البيئة، في بيان لها في وقت سابق، بوجود مغالطات من قبل الشركة المستوردة وانتهاكها للقوانين.


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