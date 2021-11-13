الرئاسي الليبي: مخرجات مؤتمر باريس جاءت ملبية لتطلعات الشعب الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن مؤتمر باريس جاءت مخرجاته ملبية لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر.

وشدد المنفي، في المؤتمر الصحفي المشترك رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشارة الألمانية، الذي عقد اليوم الجمعة، على أنه يجب إزالة العراقيل وحلحلة النقاط الخلافية بين كل الأطراف التي تجعل مشاركة الجميع في الانتخابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

ودعا جميع الليبيين للمشاركة في الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه ينبغي إجرائها بشكل نزيه حتى تقبل نتائجها.