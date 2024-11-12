وزير إسرائيلي يلتقي مع مسؤولين أمريكيين كبار في واشنطن

التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع مسؤولين أمريكيين كبار يوم الإثنين في واشنطن.

وكان ديرمر قد اجتمع يوم الإثنين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية.

كما التقى ديرمر مع كبار المستشارين في البيت الأبيض، آموس هوكستاين وبريت مكجورك، وفقا لمسؤول أمريكي. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن يلتقي ديرمر أيضا اليوم الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي ديرمر مع مسؤولين في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر للصحفيين إن هناك "تقدما معينا" في جهود وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان. ويعد ديرمر من المقربين لنتنياهو، وكان قد سافر الأسبوع الماضي إلى روسيا في إطار جهود وقف إطلاق النار، وفقا لمصدر مطلع على المسألة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، أن ديرمر يحاول حشد الدعم الروسي لفرض وقف إطلاق النار من خلال ضمان عدم تهريب إيران للأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، التي تعتبر حليفا لروسيا.