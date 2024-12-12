 لاعب الزمالك السابق: رحيل جوميز صادم.. ومباراة المصري صعبة - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 11:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

لاعب الزمالك السابق: رحيل جوميز صادم.. ومباراة المصري صعبة

أمير نبيل
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 11:32 م

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن النادي يستحق الحصول على جائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا هذا الموسم.

وقال عبدالخالق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك دائما يتحدى الصعاب والأزمات ويحصد البطولات في ظروف صعبة للغاية يصعب على أن نادي تحقيق ذلك مثل القلعة البيضاء".

وأضاف: "رحيل جوميز كان صادم بالنسبة لي، ومباراة المصري ستكون صعبة للغاية والجهاز الفني الحالي أمام الفريق البورسعيدي من أبناء النادي وبالتأكيد سيكونوا حريصين على تحقيق الفوز".

وأوضح: "يجب على لاعبي الزمالك أن يضعوا في اعتبارهم ضرورة تحقيق الفوز على المصري ويجب أن يركزوا للغاية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك