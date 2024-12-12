 جوميز: توصلت لاتفاق لتدريب الفتح..ومتحمس للعودة للدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوميز: توصلت لاتفاق لتدريب الفتح..ومتحمس للعودة للدوري السعودي

محمد ثابت
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 1:22 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 1:22 ص

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على توصله لاتفاق بشأن تدريب الفتح السعودي، معربا عن سعادته بالعودة للدوري السعودي مرة أخرى.

أعلن جوميز رحيله عن الزمالك رسميا، مؤكدا أن الظروف المحيطة لا تساعد على التتويج بالألقاب في الزمالك.

قال جوميز عبر صحيفة "الرياضية" السعودية: "توصلت لاتفاق مع إدارة الفتح بشأن قيادة الفريق، متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي".

أضافت الصحيفة أن الفتح سيعلن عن إتمام التعاقد بشكل رسمي مع جوميز خلال اليومين المقبلين، مؤكدة أن جوميز ذهب إلى البرتغال لقضاء عطلة قبل تسلم مهمة تدريب الفتح بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.

جدير بالذكر أن الفتح يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.


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