الحصر العددي لدائرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد يظهر الإعادة بين مرشحين مستقلين

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "الداخلة وبلاط والفرافرة" في محافظة الوادي الجديد عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 111789 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 42865 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 41806 صوتا، بينما الأصوات الباطلة بلغت 1059صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد حصل كل من تامر عبد القادر "مستقل" على 15649 صوتاً، ومصطفي سنوسي، "مستقل" على 7825 صوتا، ونظرًا لعدم تخطي المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.