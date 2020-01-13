لافروف: تقدم في محادثات ليبيا بموسكو ولكن دون التوصل لاتفاق بعد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن «هناك تقدمًا في محادثات ليبيا بموسكو ولكن دون التوصل لاتفاق بعد».



وأشار «لافروف» إلى توقيع بعض الأطراف الاتفاق الليبي، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وذكر وزير الخارجية الروسي، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد طلب مزيدًا من الوقت قبل التوقيع على الاتفاق.



وبدأت في موسكو، اليوم الاثنين، محادثات حول توقيع اتفاق هدنة في ليبيا بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.