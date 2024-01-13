مسلسل حالة خاصة يعيد «لما كان البحر أزرق» بعد 40 عاما إلى السوشيال ميديا

عاد مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي إلى تداول أغنية «لما كان البحر أزرق»، بعد عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل «حالة خاصة»، بعد مرور أكثر من 40 عاماً على إنتاجها، حيث لفتت الأنظار سواء من أجيال عاصرتها أو أجيال جديدة.

برزت الأغنية بعد تداول معلومات عنها في جزء من إحدى حلقات المسلسل على لسان الشخصية الرئيسية فيه نديم، والذي يلعب دوره الممثل الشاب طه دسوقي، وقد اختار في إحدى جلسات العشاء مع زملاءه في مكتب المحاماه أغنية «لما كان البحر أزرق» لغنائها والحديث عنها.

ومنذ انتشار هذا المقطع، أعاد البعض مشاركة الأغنية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والحديث عنها وعن فرقة المصريين التي أسسها هاني شنودة في عام 1977.

ويشارك الفنان هاني شنودة في المسلسل من خلال وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، وهي عودة له بعد سنوات من الابتعاد عن تقديم موسيقى تصويرية لأعمال فنية، وقد علل شنودة موافقته على العمل، أن شخصية طه دسوقي، استفزته لعمل موسيقى معبرة عنه، وعن هذا النمط من الحالات الخاصة في حياتنا، قائلًا «يجب الاستماع لهم والتعبير عنهم».

وتلعب فرقة المصريين جزء كبير من شخصية نديم، وفق بناء السيناريو الذي كتبه مهاب طارق، وأخرجه عبدالعزيز النجار، بسبب وصية والدته له بالاستماع إلى هذه الفرقة، لذلك تعتبر جانب من الشخصية، حيث يستمع لها في أغلب الأوقات ويتحدث عنها بشغف كبير.

وتعتبر فرقة المصريين من أوائل الفرق الموسيقية المستقلة التي ظهرت في مصر، وتبعها فرق أخرى كثيرة مثل الأصدقاء لعمار الشريعي، والفور إم لعزت أبو عوف، وطيبة للشقيقين مودي وحسين الإمام، ولكن ظلت المصريين تحتفظ بمكانتها المتميزة في مطلع هذا الجيل الجديد حينها، وضمت في البداية تحسين يلمظ، وهاني الأزهري، وممدوح قاسم، وعمر فتحي، وقدموا 6 شرائط كاسيت، ووكان أخر أعمالها عام 1988.

أغنية« لما كان البحر أزرق»، هي جزء من شريط «ابدأ من جديد» الصادر عام 1981، من كلمات هاني زكي، وغناء المطربة راندا، وهى واحدة من كثيرون انضموا للفرقة وغادروها فيما بعد سواء بترك المجال الفني تماما أو التوجه للعمل المستقل، مثل إيمان يونس وعمر فتحي وغيرهم، وضم هذا الألبوم أغاني: «ابدأ من جديد»، و«أنا واللي بحبه»، و«الصبحية»، و«هزني»، و«لما ابتدينا»، و«أحزان»، وشارك في تأليف الأغاني: عمر بطيشة، وصلاح جاهين، وهاني زكي، وعصام عبدالله.

واستخدام أغنية لما كان البحر أزرق، من انتاج الفرقة، ليس التوظيف الأول لها في السينما أو الدراما، فقد استخدم المخرج محمد خان أغنية الشوارع حواديت، من كلمات صلاح جاهين، في فيلمه الشهير الحريف، كما عاد وجعل أغنية «متحسبوش يا بنات إن الجواز راحة» مشهداً مهماً في فيلمه «بنات وسط البلد».

ويحكي الناقد محمود عبدالشكور في كتابه «كنت شابا في الثمانينيات»، عن الفرقة ويقول: «فرقة المصريين جذبتني منذ السبعينيات بأغنياتها وبصوت إيمان يونس وبالتوزيع في ألحانها، وبكلمات صلاح جاهين بالطبع، بالإضافة إلى استلهامهم أغنيات فلكلورية وتقديمها بكلمات جديدة مثل أغنيتهم الشهيرة متحسبوش يابنات إن الجواز راحة، وفُتنت بأغنية الشوارع حواديت التي كتبها صلاح جاهين، وتابعت نشاط الفرقة مع صوت جديد وهي منى عزيز، ونجح شنودة عموما في فرض نفسه على الساحة الموسيقية، فقد لحن لنجاة كما وضع بصمته على الموسيقى التصويرية لأفلام مهمة في الثمانينيات مثل غريب في بيتي والمشبوه».

ومن التعليقات التي تمت مشاركتها عن عودة الأغنية مرة أخرى للفت الانتباه من أجيال جديدة على السوشيال ميديا، «عاجبني أوي استخدامهم لأغاني فرقة المصريين في المسلسل واحياء تراثها من تاني، عاملين إيقاع موسيقي جميل مع موسيقى تصويرية للعظيم هاني شنودة مؤسس الفرقة في السبعينات، ومختارين شوية أغاني تقريبًا المفضلين بالنسبالي للفرقة واللي بيخطفوني لما بسمعهم «لما كان البحر أزرق، والشوارع حواديت، وما فتش ليه، أوقات أشوف ملامحك».

وعلق آخر: «اكتر حاجة عجبتنى في برومو المسلسل لقيت الاغنية اللي بعشقها ومكنش حد يعرفها اوقات اشوف ملامحك اغنية عبقرية سابقة زمانها كعادة اغانى هانى شنودة وفرقة المصريين، وكمان شفت اول حلقة لقيت موسيقى تتر النهاية لأجمل اغنية كلماتها سابقة عصرها لما كان البحر ازرق، سعيدة بإعادة اكتشاف الكنوز وانتشارها»

ومن بين التعليقات «أنا بتفرج على مسلسل حالة خاصة عشان اسمع مزيكا هاني شنودة وأغاني فرقة المصريين اللي بتيجي في النص».

تدور أحداث المسلسل حول المحامي الشاب نديم، الذي يمتلك قدرات خاصة نتيجة حالته التي تنتمي لمتلازمة «إسبرجر»، ويلتحق بالتدريب في مكتب محامية شهيرة تدعى أماني النجار -غادة عادل- وتبدأ الصعوبات في حياته المهنية تظهر بسبب تلاعب الآخرين به ومحاولته اثبات ذاته للحصول على وظيفة ثابتة في المكتب وتنفيذ وصية والدته.

وتنتمي متلازمة سبرجر Asperger syndrome إلى مجموعة اضطرابات طيف التوحد (ASD)، وهي مجموعة من اضطرابات النمو العصبي التي ترتبط بها مشاكل في السلوك الاجتماعي، وصعوبات في التواصل مع الآخرين.