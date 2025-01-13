روما تطلق سراح رجل أعمال إيراني معتقل بناء على مذكرة أمريكية

عاد رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني الذي اعتقل في إيطاليا بناء على مذكرة أمريكية، إلى بلده يوم الأحد بعدما قدم وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو طلبا لإلغاء اعتقاله.



وألقي القبض على عابديني في ميلانو في شهر ديسمبر لاتهامه بتوريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إن إحداها استخدمت في هجوم عام 2024 أودى بحياة ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن، ونفت إيران ضلوعها في الهجوم.

وربطت وسائل إعلام إيطالية قضيته باحتجاز الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا في طهران بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني.

وأفرج عن سالا وعادت إلى إيطاليا يوم الأربعاء، ونفت إيران الاتهامات بأنها سجنتها للضغط على روما للإفراج عن عابديني.



وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن "محمد عابديني اعتقل بسبب سوء تفاهم تم حله من خلال جهود وزارة الخارجية الإيرانية والمفاوضات بين الإدارات المعنية بوزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأجهزة المخابرات الإيطالية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ووكالة أنباء "ميزان" وصول عابديني إلى إيران يوم الأحد.

وصرح مصدر مطلع لـ"رويترز" بأن عابديني أطلق سراحه صباح يوم الأحد، بعدما قدم وزير العدل نورديو طلبه لمحكمة استئناف ميلانو، ويلزم القانون الإيطالي المحاكم بتنفيذ طلب الوزير.

وجاء في بيان لوزارة العدل الإيطالية أن الشروط القانونية لم تكن متوافرة لتسليم عابديني لواشنطن لأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حالة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون في إيطاليا والولايات المتحدة.

وذكر البيان أن انتهاكات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لا تتوافق مع السلوك الذي يمكن اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي.

وأضاف أنه لا يوجد دليل يساند الاتهامات الأخرى بدعم منظمة إرهابية.

وكان نورديو قال في مقابلة نشرت يوم الخميس الماضي إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد طلبا رسميا لتسلم عابديني.