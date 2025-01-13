إعلام إسرائيلي وأمريكي: مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق في غزة

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرب التوصل إلى اتفاق بين دولة الاحتلال وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر، قوله إن إسرائيل وحماس تقتربان من اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح 33 أسيرًا في المرحلة الأولى.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجيًّا من غزة باستثناء محيط أمني غير محدد في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن مفاوضات المراحل اللاحقة ستبدأ بعد 16 يوما من وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يومًا.

يأتي هذا فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات مع رؤساء الأجهزة الأمنية خلال الساعات المقبلة.

في حين أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن عددًا من الوزارات تلقت طلبًا للتحضير لاستقبال أسرى يتوقع إطلاق سراحهم ضمن الصفقة مع حماس.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسئول إسرائيلي، قوله إنه يتم السير نحو إبرام اتفاق بشأن غزة والمحتجزين.

ونقل الموقع نفسه عن مسئولين إسرائيليين، أن نتنياهو أبدى موافقة على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، بجانب تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.