أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، وصول إجمالي عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى الآن إلى مليونين و737 ألفًا و606 طلبات.

وأشاد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض على فضائية «ten»، صباح السبت، بما وصفه بالحرص الشديد من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم، وتقديم طلبات التصالح.

وأضاف أن تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء مستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، موضحًا أنه سيتم بعد ذلك البدء في الخطوة التالية، وهي نزول لجان العمل إلى المحافظات للقيام بالمعاينات.

وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت في المركز الأول كأكثر محافظة تقدمت بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، ثم الشرقية والقليوبية والجيزة.