مسؤول فلسطيني: قرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية حرب مفتوحة

اعتبر مسؤول فلسطيني، أن قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بشأن شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية بأنها تمثل حربًا مفتوحة على الفلسطينيين.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، في بيان إن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".

وأضاف الشيخ: "نعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته".

وأوردت وسائل إعلام عبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وذكرت أن المجلس الوزاري تبنى خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس على خلفية الهجمات الأخيرة التي شهدتها المدينة ضد إسرائيليين.