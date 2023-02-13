 منظمة التحرير: القيادة الفلسطينية تدرس الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منظمة التحرير: القيادة الفلسطينية تدرس الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي


نشر في: الإثنين 13 فبراير 2023 - 8:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 فبراير 2023 - 8:53 ص

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الليلة، إن القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل "الكابينت" سواء تجاه القدس ومواطنيها، وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية.
وأضاف الشيخ أن "القيادة الفلسطينية تعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمة، تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته".
جاء ذلك ردا على مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.


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