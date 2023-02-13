الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات على مدينة غزة

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أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن فجر اليوم الاثنين سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية أن "طائرات الاحتلال استهدفت عدة مواقع جنوب وغرب المدينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فيها".

وأشارت إلى أنه لم يتأكد حدوث إصابات حتى الآن.

ومن جانبها ، أعلنت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على موقع تحت الأرض لإنتاج مواد صواريخ تابعة لحركة حماس في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين"، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم جاء ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل يوم السبت، وتم اعتراضه.