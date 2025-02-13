أمريكا توافق على تسريع وتيرة إقامة محطات طاقة بمنطقة وسط المحيط الأطلسي

وافقت الهيئة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة على مقترح من الشركة المشغلة لشبكة كهرباء منطقة وسط الأطلسي المكتظة للحيلولة دون انقطاع الكهرباء وسط تنامي الطلب والذي يرجع جزئيا إلى الزيادة في مراكز الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تسهلك طاقة كبيرة.

ورغم ذلك، يشير منتقدون إلى أن الخطة ستسرع فعليا من إنشاء محطات غاز طبيعي جديدة على حساب مشروعات الطاقة النظيفة.

وذكرت اللجنة في قرارها الصادر مساء أمس الثلاثاء، بثلاثة أصوات مقابل صوت واحد، إن المقترح الذي قدمته شركة "بي جيه إم إنتركونيكشن" يعد "عادلا ومنطقيا وليس تمييزيا على نحو غير ملائم، وليس انتقائيا".