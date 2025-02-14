أكد الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي «أكبر عائق» أمام أي جهود حالية لإعادة إعمار قطاع غزة، قائلا إن: «إسرائيل كانت محاصرة غزة قبل الحرب؛ لكنها اليوم تحتل القطاع عمليا».

وطالب خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، إسرائيل بسحب قواتها بشكل كامل من قطاع غزة، مناشدًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر بأسرع وقت ممكن؛ لدخول المعدات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وتابع أن الحكومة الفلسطينية تعمل على إصلاح شبكات الكهرباء والمياه؛ لكن «تنفيذ خطط كاملة لإنجاز مشاريع كبرى في ظل الوضع الأمني الحالي صعب جدًا، وهذا يتطلب انسحاب إسرائيل وتفهما من إخواننا في حركة حماس».

وأكد أن توفير الأموال لإعادة الإعمار أمر بالغ الأهمية، موضحا أن الحكومة بدأت منذ يومين أول برنامج -غير برنامج الإغاثة السريع- وهو برنامج بقيمة 80 مليون دولار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية لإعمار غزة؛ يهدف إلى إصلاح بعض الأعمال العاجلة، مثل توفير سكن مؤقت، وإزالة الركام، وتقديم مساعدات للمواطنين لإصلاح المنازل المدمرة جزئيًا.

واختتم رئيس الوزراء الفلسطيني، حديثه قائلا: «الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات الإغاثة؛ لكن إكمالها بالحجم الكبير المطلوب سيحتاج إلى بيئة تمكينية لا تتوفر اليوم، ولكن نحن نعمل مع الجميع لتحقيقها».