الولايات المتحدة تتجاوز الـ100 مليون عملية تلقيح ضد كورونا

أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية أن عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" في البلاد وصلت إلى 101.1 مليون جرعة.

وكشفت الأرقام الرسمية - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - النقاب عن أن 35 مليون أمريكي تم تلقيحهم بنسبة 10.5 % من سكان البلاد، وحصل 66 مليون شخص، أي ما يقرب 20 % من مجموع السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أي ما يقرب من ثلث الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق.

ومنذ الجرعة الأولى التي تم إعطاؤها في 14 ديسمبر الماضي وحتى الآن، باتت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر البلدان تلقيحا في العالم، وفقا للأرقام التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ومن المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى رقم جديد في التلقيح أواخر الأسبوع المقبل، حيث حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هدفا يتمثل في 100 مليون تطعيم في أول 100 يوم له في منصبه، وهو الهدف الذي بات قريبا تحقيقه قبل الموعد المحدد.

وأكد بايدن أنه سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 لسكانها البالغين بحلول أواخر مايو المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا تقل عن ألف وفاة.