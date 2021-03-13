 كفر الشيخ: إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي بقريتين - بوابة الشروق
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كفر الشيخ: إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي بقريتين

محمد نصار
نشر في: السبت 13 مارس 2021 - 12:25 ص | آخر تحديث: السبت 13 مارس 2021 - 12:25 ص

شهدت مدينة كفر الشيخ وقرى المركز، عددا من الحملات لإزالة الإشغالات واستكمال مشروع الصرف الصحي بالقرى، وبدء العمل لإنشاء نافورة بأكبر ميادين العاصمة، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه أشرف على بدء العمل بميدان عابدين لإنشاء نافورة في أكبر ميادين كفر الشيخ تقاطع شارع المصنع مع الـ 47، مساء الجمعة.

وأضاف أنه جار استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية الخادمية بمسافة 95 مترا، ليربط شبكة الصرف الصحي مباشرة بمحطة الصرف الصحي بدلا من البدلات والغاطس الذي دام خمسة عشر سنة.

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