وزير الخزانة البريطاني يدعو الشركات لوقف الاستثمار في روسيا

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في بيان إنه يتعين على الشركات البريطانية وقف الاستثمار في روسيا، ويجب عليها أن "تفكر بعناية كبيرة" بشأن أي نشاط يدعم نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن وزير المالية قوله "لا توجد أي حجة" للاستثمار في روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا ورحب بالخطوات التي اتخذتها شركات للتخلص من الأصول الروسية.

وقد أعلنت شركات بريطانية مثل شركتي "بي.بي" وشل للطاقة وشركة أفيفا وشركة "ام آند جي" عن الخروج من روسيا وقال سوناك إنه سيؤيد قيام مزيد من الشركات لدى فعل الشئ نفسه.