استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وهنأ الدكتور محمود ذكي الدكتور حاتم أمين بمناسبة صدور قرار جمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وخلال اللقاء، ناقش رئيس الجامعة الخطة الاستراتيجية للجامعة، وخطة تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة والقواعد المنظمة للعمل، متمنيا للدكتور حاتم أمين التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، وتحقيق مزيد من النجاح بمنظومة الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.