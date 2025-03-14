100 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وجاء ذلك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 100 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.