أرسنال يتعادل مع أيندهوفن ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

تأهل أرسنال الإنجليزي لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله 2 / 2 على ضيفه أيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وكان أرسنال تقدم خطوة عملاقة للغاية نحو بلوغ دور الثمانية في المسابقة، عقب انتصاره الكاسح 7 / 1 على ملعب أيندهوفن، في لقاء الذهاب، الذي جرى بينهما الأسبوع الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور المقبل عقب فوزه 9 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، التسجيل مبكرا لأرسنال في الدقيقة السادسة، لكن الكرواتي إيفان بيريسيتش منح التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 18.

وسرعان ما أعاد ديكلان رايس التقدم لأرسنال مجددا، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 37، فيما أحرز شهيب دريوش هدف التعادل لأيندهوفن في الدقيقة 70.

ويلتقي أرسنال، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، في دور الثمانية، الشهر المقبل، مع الفائز من المواجهة الإسبانية الخالصة بين ريال مدريد (حامل اللقب) وجاره اللدود أتلتيكو مدريد.