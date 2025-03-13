علق الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية ‏حماس، حازم قاسم، على التقارير التي ترصد تقديم مقترحات جديدة لحل الأزمة في قطاع غزة، قائلا: "التقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة".

وأكد قاسم، في تصريحات له، اليوم الخميس، أن اللقاءات مستمرة مع الوسطاء في الدوحة، مضيفا :"نتمسك بما تم الاتفاق عليه والدخول في تنفيذ المرحلة الثانية، وتطبيق استحقاقاتها بالتعهد بعدم العودة للحرب والانسحاب من كامل قطاع غزة".

وشدد على تمسك الحركة بتنفيذ إسرائيل لتعهداتها بالانسحاب من غزة، وبدء الانسحاب من محور فيلادلفيا، وفقا لوكالة "سند" الفلسطينية للأنباء

وأوضح أن إسرائيل لم تنفذ البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة، قائلا: "لا نريد العودة للحرب مجددا، وفي حال استئناف الاحتلال عدوانه لا نملك إلا الدفاع عن شعبنا".