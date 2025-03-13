تموين الأقصر يضبط 81 مخالفة خلال 72 ساعة

نفذت مديرية التموين بالأقصر حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، أسفرت عن ضبط 81 مخالفة تموينية خلال الثلاثة أيام الماضية.

وشملت المخالفات 31 مخالفة في المخابز البلدية، تجار التموين، مشروع جمعيتي، مستودعات الدقيق، محطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى 50 مخالفة تم ضبطها في الأسواق والمخازن والمحال التجارية.

كما تم تفقد محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالطود، محطات الوقود الرئيسية، والهايبرات الكبرى بالمحافظة. وتستمر غرفة العمليات التموينية في متابعة توافر السلع والمواد البترولية، مع استمرار إقامة معارض "أهلاً رمضان" ومعارض اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة.