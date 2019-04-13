البنك الدولي يخصص 25 مليار دولار للتحول الرقمي و57 مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية بأفريقيا

أعلن البنك الدولي تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مبادرة التحول الرقمي في أفريقيا على مدار السنوات العشر المقبلة، وتخصيص 57 مليار دولار أخرى لمشروعات البنية الأساسية بالقارة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة حول "اقتصاد أفريقيا الرقمي" ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن، والتي افتتحتها كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية للبنك الدولي، بحضور أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، وجوزيف موشيرو سكرتير مجلس الوزراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كينيا، وبولا انغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات في رواندا.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وفقا لبيان للوزارة اليوم، "إن مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية، منوهة بأن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا في مجال التحول الرقمي".

ومن جهته، قال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية "إن البنك سيستثمر نحو 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي في أفريقيا على مدار السنوات العشر المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص".

وعقب ذلك، شاركت وزيرة الاستثمار في اجتماع عن الاقتصادات الناشئة نظمته دولة غانا بصفتها رئيس لجنة التنمية لمحافظي مجموعة البنك الدولي.. وذكرت الدكتورة سحر أنه وفقا للإحصائيات الدولية فإنه من المتوقع في عام 2050 أن يزداد عدد السكان في أفريقيا إلى الضعف، لافتة إلى أن التحدي الأبرز في أفريقيا هو توظيف الشباب؛ لذلك يجب العمل على وضع سياسات وخطط تتيح مشاركة أكبر للقطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصادات الأفريقية.