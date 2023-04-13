قطر والبحرين تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما

قررت قطر والبحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد 6 أعوام من القطيعة.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء البحرينية أن لجنة المتابعة البحرينية – القطرية عقدت اجتماعها الثاني يوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة".

وتابع: "كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".

وكانت مملكة البحرين ، إلى جانب السعودية والإمارات ومصر ، أعلنت مقاطعة قطر في 5 يونيو 2017 ، وسط اتهامات للدوحة بارتباطها بجماعات إسلامية ، تعتبرها هذه الدول خطرا عليها.