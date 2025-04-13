برلماني: حزب الوفد يستعد للاستحقاق النيابي بتمثيل مشرف لكل فئات المجتمع

بدأت اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الغربية برئاسة النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، فتح أبواب تلقي أوراق الراغبين في الترشح لخوض الانتخابات النيابية المقبلة من أعضاء الوفد، تمهيدا لدراستها واختيار ممثلي الحزب في خوض هذا السباق بما يليق بمكانة وتاريخ حزب الوفد العريق.

وأكد الجندي، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، أن فتح باب تلقي أوراق راغبي الترشح للمجالس النيابية من الوفديين جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والذي أكد ضرورة الاهتمام بالفئات الخاصة والأقباط، والشباب، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، حتى يكون هناك تمثيلا مشرفاً وعادلاً يليق بحزب الوفد ومعبرا عن جميع فئات الشعب.

وشدد في بيان له اليوم، أن الحزب حريص على تحقيق الشفافية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع راغبي الترشح، فيمن يتحقق فيهم شروط الترشح ويتوفر فيهم الثقة ليكونوا متمكنين من التنافس وعلى قدر كبير من الوعي، إذ تتطلب المرحلة المقبلة قيادات شعبية ونيابية واعية تدرك أهمية المرحلة الراهنة.

وأوضح أنه يجري استقبال طلبات راغبي الترشح في الانتخابات النيابية من أعضاء الوفد يوميا من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساءً، لافتا إلى أن اللجنة بدأت من أمس في تلقي رغبات الترشح وتنتهى يوم 24 من الشهر الجاري.

وأكد الجندي، حرص اللجنة على تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية بين جميع راغبي الترشح، وأنه بعد الانتهاء من تلقي طلبات راغبي الترشح سوف تقوم لجنة من وفد الغربية بتسليم تلك الطلبات إلى مقر الحزب الرئيس بالدقي لاختيار المرشحين طبقا للقواعد التي يضعها الحزب في اختيار مرشحيه.